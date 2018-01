Man slachtoffer van straatroof

Onder bedreiging moest de man persoonlijke eigendommen afgeven. De twee daders gingen er daarna vandoor. Door getuigen was het kenteken genoteerd. Het voertuig werd later op de dag aan de kant van de weg gezet in Amsterdam. De bestuurder van de auto is aangehouden.



Het gaat om een 57-jarige Amsterdammer. Zijn rol bij de straatroof zal worden onderzocht. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2018010677