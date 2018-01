Twee veroordeelden aangehouden, samen drie en een half jaar gevangenisstraf

Op dinsdagochtend 16 januari werd in Almere een 23-jarige inwoner van die stad aangehouden. Hij werd in 2016 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor het plegen van afpersing in vereniging en moet nog 540 dagen gevangenisstraf uitzitten.

Den Haag

Op woensdagochtend 17 januari hielden agenten van het EVA-team in Den Haag een 25-jarige man aan. De Hagenaar had nog een gevangenisstraf van 757 dagen open staan. Hij werd in 2016 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor een mishandeling en pleegde wederom een strafbaar feit terwijl hij vervroegd in vrijheid was gesteld. “Omdat de man bekend staat als vluchtgevaarlijk, kregen wij de opdracht om hem op te sporen en aan te houden”, vertelt de coördinator van het EVA-team. “Na enig speurwerk kregen we hem woensdagochtend in beeld en konden we hem aanhouden toen hij een winkel aan de Beresteinlaan uitliep. De man was dusdanig verrast dat hij niet de kans kreeg om de benen te nemen”.