Donderdag in ‘Bureau Rijnmond’.

De politie is 4 december een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) gestart, nadat een 64-jarige vrouw uit Vlaardingen zwaargewond werd aangetroffen in haar woning. Zij overleed later in het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden, maar de politie heeft in het kader van het onderzoek nog een aantal specifieke vragen.



