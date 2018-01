Politie onderzoekt schietincident Rotterdam-West

Even voor 16:00 uur liep een gewonde man de slijterij binnen en gaf aan beschoten te zijn, waarna het aanwezige personeel 112 belde. De Rotterdammer raakte niet levensbedreigend gewond en is voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving en troffen in een portiek in de Kogelvangerstraat bloedsporen aan. De politie vermoedt dat het schietincident daar plaats vond.