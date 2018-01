Man rijdt rond met hennep in kofferbak

Uit een opbergvakje onder het stuur van de auto kwam een kleine hoeveelheid hennep, vloei en een zogenaamde grinder (daar kun je hennep mee fijn malen om het vervolgens in een joint te kunnen verwerken) te voor schijn. De agenten besloten daarop de auto verder te doorzoeken. In de kofferbak bleek een tas te liggen met daarin 1 kilo hennep. Daarop is de man aangehouden en de hennep in beslag genomen. Na verhoor is de verdachte ’s avonds weer op vrije voeten gesteld. Hij zal zich op een later moment bij de rechter moeten verantwoorden.