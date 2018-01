Verdachte van conflict meldt zich bij politie

De aangehouden verdachte zal worden gehoord over de zaak. In de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 januari meldde het slachtoffer zich rond 01.30 uur bij de huisartsenpost. Bij een woordenwisseling op de Nijmeegseweg had de verdachte met een - waarschijnlijk - licht-kaliber vuurwapen of buks op het onderbeen van het slachtoffer geschoten. Daarop liep de verdachte weg. Het letsel van de man was minimaal, hij kon na behandeling dan ook weer naar huis. De politie deed ter plaatse sporenonderzoek, er is ook een huls gevonden.