Politie onderzoekt straatroof

Een voorbijgaande fietser griste geld uit haar handen en reed weg via de Van Diemenhof in de richting van de Westervoortsedijk. Het slachtoffer (een 58-jarige vrouw uit Arnhem) is er nog achteraan gerend, maar dat had geen succes.

De politie is op zoek naar een ongeveer twintigjarige blanke, lange en slanke man; hij droeg een zwarte pet.

Als u denkt hem te hebben gezien, bel dan met 0900-8844. ^RL