Man verongelukt bij val

Na de val van meerdere meters is nog eerste hulp verleend; de oudere man bleek te zijn overleden. De jongere man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht in Utrecht. In het bedrijfspand inclusief woning wordt door de Arbeidsinspectie, recherche en afdeling Forensische opsporing onderzoek gedaan naar de toedracht. Of daarin de weersomstandigheden vandaag een rol spelen, wordt meegenomen in dat onderzoek.



