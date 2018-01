Politie onderzoekt geweldincident op campus Universiteit Wageningen

UPDATE BERICHT 16:28 UUR

Rond de klok van 10.50 uur kwam de melding binnen op de meldkamer. Er werden meerdere politie-eenheden ter plaatse gestuurd. Eenmaal ter plaatse werd duidelijk dat een man in een gebouw op de campus twee mensen had verwond. Hij zou één persoon hebben geslagen en één persoon met een voorwerp hebben gestoken. Eén van hen is vervoerd naar het ziekenhuis de ander kon ter plaatse worden behandeld.