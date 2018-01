Bestuurder rijdt door na aanrijding

Rond 13.15 uur fietste een 38-jarige Lelystedeling over de Schouw 45 ter hoogte van de tennisbanen. Door onbekende oorzaak ontstond een aanrijding met een voertuig. Hierbij kwam het slachtoffer eerst op de motorkap terecht en viel daarna op de grond. De bestuurder reed door. Ambulancepersoneel keek de man na, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Er is geen duidelijke omschrijving van het voertuig en de bestuurder. De politie roept hem of haar op zich te melden. Ook getuigen van het ongeval wordt verzocht contact op te nemen. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of online te melden via onderstaand meldformulier.