Politie treft wapens aan bij onderzoek

Op dinsdag 16 januari heeft de politie van de eenheid Midden-Nederland doorzoeking gedaan in vijf woningen in Utrecht, Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort. Hierbij zijn vier vuurwapens aangetroffen en meerdere goederen in beslag genomen. Twee verdachten werden aangehouden. Het gaat hierbij om inwoners van Bunschoten-Spakenburg in de leeftijd van 33 en 24 jaar.



Het grootschalig onderzoek naar de schietincidenten wordt onverminderd voortgezet.