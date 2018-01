Algemene verkeerscontrole

De politie stond met de ANPR (Automatic Number Plate Recognition) op een doorgaande route. De ANPR scant via een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.

Waar staan ANPR-camera’s?

ANPR wordt vooral gebruikt op snelwegen. De camera’s kunnen langs of boven de weg bevestigd zijn. Maar het is ook mogelijk om de ANPR mee te nemen in een politieauto die rondrijdt of op een onopvallende plek langs de weg staat, zoals ook in Heemskerk het geval was.

900 Voertuigen werden woensdagmiddag tussen 14:30 en 17:30 uur gescand door de ANPR en een aantal van deze voertuigen werd door de politie naar de controlelocatie gebracht. Onder hen waren vier wanbetalers: mensen die nog boetes hadden openstaan. Twee konden de openstaande boetes niet betalen en hun voertuig werd afgesleept.

Verkeersveiligheid

Verder werden door de politie bekeuringen uitgeschreven voor het niet handsfree bellen cq. appen tijdens het rijden, voor het niet dragen van de autogordel, het niet voeren van een kentekenplaat en voor technische gebreken zoals gladde banden.

In totaal heeft de politie 79 voertuigen op de controlelocatie gecontroleerd.

Meer informatie over de ANPR is hier te na te lezen -> https://www.politie.nl/themas/anpr.html

2018011343