En we doen nog een rondje

Omstreeks 22.10 uur kreeg de politie melding van een getuige die had gezien dat een auto vanaf de A7 de rotonde op reed en hier rondjes bleef rijden. De politie was snel ter plaatse en reed eveneens de rotonde op om de bestuurster van de auto een stopteken te geven. Hier reageerde de bestuurster echter niet op. Ook het blauwe zwaailicht was voor haar geen aanleiding om te stoppen.

Na een aantal rondjes was er nog geen verandering gekomen in de situatie. En deze had nog lang kunnen duren. Gelukkig kwam er een personenauto aanrijden. De bestuurder overzag de situaties een paar rondjes en besloot toen voor de verdachte de rotonde op te rijden en langzaam aan af te remmen en te stoppen. Hierdoor moest de vrouw ook stoppen en kon de politie het portier van haar auto open trekken en de sleutels uit het contact halen.

De vrouw maakte een verdwaasde indruk en verklaarde helemaal geen politieauto te hebben gezien. Dat ze steeds rondjes had gereden was ook nog niet tot haar doorgedrongen.

De speekselproef testte positief op cocaïne en THC (werkzame stof uit hennep). Van de vrouw werd bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs.

2018011507