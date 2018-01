Inbreker aangehouden

Omstreeks 09.15 uur kreeg de politie melding van een insluiping in een schoolgebouw aan de Van Oostzanenstraat in Hoorn. Personeel van de school trof de man aan in een kantoor, waar hij kasten aan het doorzoeken was. De man kon worden vastgehouden tot de politie kwam.

Bij controle van de verdachte bleek hij een iPad en sieraden bij zich te hebben. Onderzoek wees uit dat deze afkomstig waren van een inbraak in een woning aan de Drieboomlaan in Hoorn. Hier kwam de dader binnen via een badkamerraampje. Deze inbraak moet op woensdagmorgen tussen 01.00 en 02.00 uur zijn gepleegd.

De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van de verdachte bij andere inbraken.

2018011015-11028