Man op de vlucht

De 21 jarige man uit Westzaan zat in zijn auto te wachten op de Aris van Broekweg kruising Hoofdweg in Zaandam toen er opeens twee mannen uit een auto stapte en op hem afkwamen. De man zag in zijn spiegel dat een van de mannen een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich had. De Westzaner reed gelijk weg. Bij het wegrijden werd zijn achterruit met het voorwerp ingeslagen. De man heeft aangifte gedaan.

De politie is op zoek naar twee verdachte met het volgende signalement:

Persoon 1:

Gezet postuur

Blanke huidskleur

Geen gezichtsbeharing

Buideltas om zijn schouders gedragen

Grijze trui met capuchon

Persoon 2:

Slank postuur

Getinte huidskleur

Beetje gezichtsbeharing

Grijs trainingspak van Nike

Heeft u iets gezien of gehoord dan kunt u contact opnemen met 0900-8844.

2018011509