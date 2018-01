Gewelddadige woningoverval IJburg

Op zaterdag 18 november 2017 omstreeks 13:00 uur kreeg de politie een melding van een schietpartij die had plaatsgevonden in een woning gelegen aan de Cas Oorthuyskade te Amsterdam.Bij deze schietpartij is een 28 jarige man zwaargewond geraakt. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat er mogelijk drie (3) daders betrokken zijn. De drie verdachten voldoen aan het volgende signalement:

Dader 1: man, getinte huidskleur, kort gemillimeterd haar, donkere kleding;

Dader 2: man, blanke huidskleur, kort gemillimeterd haar, donkere kleding;

Dader 3: man, getinte huidskleur, blauwe pet, donkere kleding.

Getuigenoproep De recherche is op zoek naar mensen die op zaterdag 18 november 2017 tussen 12:00 uur en 14:00 op of rond het Cas Oorthuyskade Amsterdam mogelijk iets gehoord of gezien hebben wat eventueel met de zaak te maken heeft. Kunt u de recherche verder helpen? Bel dan met 0900-8844 en help mee om duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is.

Meld Misdaad Anoniem Natuurlijk kunt u ook uw informatie anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.