Politie zoekt getuigen achterlaten onthoofde pop

De aangifte is inmiddels opgenomen, alle sporen veiliggesteld. Voor de politie blijft de vraag open staan wie de pop heeft achtergelaten. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat de pop tussen woensdagavond 17 januari 23.00 uur en donderdag 18 januari 8.00 uur is neergelegd. Heeft u iets gezien dat het onderzoek kan helpen of heeft u (achtergrond)informatie? Meld dat dan bij de politie via 0900-8844.