Man met openstaande straf opgespoord

In mei 2016 werd de 46-jarige Amsterdammer veroordeeld tot het volgen van een ISD-traject voor de duur van twee jaar. Dit omdat de man meerdere voertuiginbraken had gepleegd. Op 31 december j.l. onttrok hij zich uit de instelling waar hij dit traject volgde.

Het EVA-team werd ingeschakeld om de man op te sporen die zich in mei 2017 ook al een keer aan zijn straf onttrok. Na een uitgebreid onderzoek werd de man vanmorgen rond 07.00 uur in een woning in Amsterdam aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en moet alsnog de resterende 150 dagen van zijn straf uitzitten.