Getuigen gezocht, drie aanhoudingen na gewelddadige beroving

Een verdachte maakte via een internetverkoopsite een afspraak met het slachtoffer voor de verkoop van een MacBook. Beiden spraken op woensdag 17 januari om 14:00 uur af. Het slachtoffer parkeerde zijn wit gekleurde Volkswagen Transporter bus, met blauw en gele bestickering, in de Mosstraat en wachtte in zijn bus op de verkopende partij. Omstreeks 14:10 uur spraken twee onbekende mannen het slachtoffer aan en vroegen hem wat door te rijden. In de Klimopstraat bedreigden de twee verdachten hem, onder andere met een vuurwapen. Na een korte worsteling beroofden het tweetal het slachtoffer van een mobiele telefoon. Mogelijk zijn de verdachten daarna weggereden in een zwarte Audi A4 Station. Het slachtoffer deed aangifte van de gewelddadige beroving. De recherche onderzoekt de zaak en is dringend op zoek naar getuigen.



Signalementen

De eerste verdachte was een licht getinte man van 25 à 28 jaar oud, 1.75 meter lang, slank postuur. Verder droeg hij een jas met capuchon en had een muts op. De tweede verdachte was een licht getinte man van ongeveer 22 jaar oud met een mollig figuur en een lichte baard. Hij droeg een zwarte jas en had een zwarte muts op.



Iets gezien? Iets gehoord?

De districtsrecherche Gouda is op zoek naar getuigen. Hebt u iets gezien van de gewelddadige beroving in de omgeving van de Mosstraat met de Klimoopstraat die op woensdag 17 januari tussen 14.15 en 14.30 uur plaatsvond? Of hebt u de twee verdachten of de zwarte Audi A4 bij u in de omgeving gezien? Of hebt u andere informatie? Neem dan contact op met de districtsrecherche Gouda via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.