Overval, inbraak en bedreiging in Bureau Brabant

Inbraak in een restaurant

Op maandag 13 november 2017 wordt in een restaurant aan de Helvoirtseweg in Vught ingebroken. Op bewakingsbeelden zijn twee mannen te zien waarvan één met een kei een ruit ingooit. Ze pakken binnen de kassa en gaan er dan vandoor.





Winkeldiefstal

In een drogisterij in de Rompertpassage in ’s-Hertogenbosch pleegt een vrouw op donderdag 7 december 2017 een winkeldiefstal. De dievegge stopt twee keer diverse goederen eerst in een winkelmandje en daarna in haar strandtas. Ze verlaat de winkel zonder te betalen.

Bedreiging in klooster

Op zaterdag 7 oktober omstreeks 12.15 uur komt een nog onbekende man met een hond, een Rottweiler, het klooster aan de Oude Dijk in Tilburg binnen. Hij bedreigt daar enkele zusters met hamer. Dezelfde man veroorzaakt die dag ook bij een coffeeshop aan de Bredaseweg problemen.

Overval woning

Op zondag 11 juni 2017 omstreeks 00.30 uur vindt een overval plaats op woning aan de Diderica Mijnssenstraat in Breda. Een zoon komt thuis van een feestje, zijn moeder ligt in de woning te slapen. Op het moment dat hij naar binnen wil gaan, komen er ineens twee mannen tevoorschijn die met hem mee naar binnen gaan. Een van de twee heeft een pistool. Moeder en zoon worden bedreigd met het vuurwapen. De daders maken onder meer een Louis Vuitton handtas en wat geld buit.