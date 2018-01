Betrapte inbreker ook verantwoordelijk voor drie straatroven

De verdachte werd afgelopen dinsdag rond 22.15 uur op heterdaad betrapt bij de inbraak in een verzorgingstehuis en door personeel van vastgehouden. Gealarmeerde agenten hebben de verdachte vervolgens aangehouden. Bij de goederen die aangetroffen bleken na onderzoek te zijn weggenomen tijdens drie straatroven in Geleen. De recherche deed al onderzoek naar de reeks straatroven en kon zodoende snel de koppeling maken met de aangehouden inbreker. De verdachte is in verzekering gesteld.