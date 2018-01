Onderzoek naar achtergelaten bestelbus met drugsafval

De politie trof in de bestelbus twee grote vaten van elk 1.000 liter aan, deels gevuld met vermoedelijk drugsafval. Daarnaast stonden er nog enkele kleine vaten in de bus. De omgeving is daarop afgezet door agenten.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden. Heeft u me informatie over de verdachten? De betrokken vluchtauto? Of andere tips? Deel deze dan via 0900 - 88 44, onderstaand tipformulier. Of indien gewenst geheel anoniem via 0800-7000.