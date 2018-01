Politie onderzoekt dood 41-jarige vrouw Rotterdam-West

De politie zoekt mensen die iets hebben gezien op of rond de Mathenesserweg in de buurt van de Taandersstraat. Daarnaast wordt specifiek gezocht naar twee mannen die ergens tussen 12:00 en 14:30 uur gezien zijn in de portiek bij supermarkt Revayan aan de Mathenesserweg 69a. Weet u om welke mannen het gaat of bent u een van hen? Of heeft u andere informatie die waardevol kan zijn? Bel dan de politie op 0900-8844 of mail naar tgo.rotterdam.team2@politie.nl. U kunt uw tip ook anoniem melden, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Of vul onderstaand tipformulier in.