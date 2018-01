Daling aantal woninginbraken feestdagen zet door

Sybren van der Velden, landelijk projectleider High Impact Crime op het onderwerp woninginbraak, is blij met de daling: 'Het is al jaren bekend dat in de donkere dagen, en vooral ook met de feestdagen, een toename te zien is van het aantal woninginbraken. Gemeten over een langere periode, van oktober tot en met januari, is die toename fors. Vooral in kleinere gemeenten. Daar is soms sprake van een stijging van 70 procent. In grotere gemeenten is een stijging van ongeveer 35 procent te zien. Als politie voeren we daarom elk jaar het Donkere Dagen Offensief. Het ministerie heeft dit jaar ook een bewustwordingscampagne gevoerd die gericht was op het voorkomen van woninginbraken.'