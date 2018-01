Autobranden in Opsporing Verzocht

Culemborg - In het programma Opsporing Verzocht gaat de politie komende dinsdagavond aandacht vragen voor de autobranden in Culemborg. In het afgelopen jaar gingen tientallen auto’s in vlammen op. De politie en de gemeente Culemborg hebben hier al veel aandacht voor gevraagd. Volgende week wordt via Opsporing Verzocht, Hart van Nederland en het regionale programma Bureau GLD aandacht voor de zaak gevraagd.