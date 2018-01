Verdachte autodiefstal aangehouden

Politie-agenten zetten de achtervolging in; via het knooppunt Ressen reed de man de provinciale weg A325 op. Bij Elst zette de verdachte de auto aan de kant. Onderzoek wees uit dat de auto eerder gestolen was in Breda. De man is aangehouden en overgebracht naar het bureau. De politie onderzoekt de zaak. 2018004608

