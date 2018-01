Politie houdt drie personen aan voor Opiumwet

Naar aanleiding van anonieme tips en klachten uit de omgeving van een woning in de wijk Berghuizen in Oldenzaal, met betrekking tot overlast van drugsdealgedrag, zijn politie en justitie een onderzoek gestart.

Op vrijdagmiddag 19 januari 2018 werden drie personen, buiten heterdaad op last van de Officier van Justitie, aangehouden. Zij worden verdacht van drugsbezit en drugshandel.

Drie personen, een 51-jarige man, 26-jarige man en een 49-jarige vrouw, werden in een andere woning in Oldenzaal aangehouden. De personen worden allen verdacht van overtreding van de Opiumwet. Het vermoeden bestaat dat zij drugs verkopen aan onder andere minderjarigen. De politie hoopt dat de overlast, die door het gedrag van dit trio wordt veroorzaakt, stopt.

Misdaad loont niet



Onder leiding van de rechter-commissaris werden twee woningen doorzocht. Diverse goederen, waaronder drugs, geld en een personenauto zijn in beslaggenomen. Het in beslag nemen van deze auto’s is niet in belang van het onderzoek, maar om het vermogen dat de betrokken verdachten mogelijk hebben verkregen door hun criminele activiteiten af te pakken. Een traject van afpakken, ofwel ontneming, is daarmee gestart met als boodschap: “Misdaad loont niet”.

De rechercheafdeling van het basisteam Noordoost Twente doet, naar aanleiding van diverse signalen, onderzoek naar de (drugs)handel van deze verdachten. Vandaag zijn meerdere disciplines van de politieorganisatie ingezet waaronder, Forensische opsporing, Districts Recherche, Financiële recherche, de ondersteuningsgroep en de hondengeleiders. Tevens was er ondersteuning door medewerkers van de Koninklijke Marechaussee.