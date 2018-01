Verdachten herkend van camerabeelden

Zaterdag 13 januari bleek rond 22.30 uur dat er ingebroken was in een huis aan de Stadhouder Willem II laan in Naarden. Een ruit was ingegooid waarna het hele huis was doorzocht. Onder andere sieraden waren gestolen. Diezelfde avond werd bij een pompstation aan de Brinklaan een auto vernield. In de auto zaten tijdens de vernieling nog drie inzittenden. Zij waren even daarvoor langs drie mannen gereden. De vrienden in de auto hadden een raam open en zongen hard mee met de muziek. Bij het pompstation kwamen de drie mannen die ze gepasseerd hadden, verhaal halen. Dit werd echter gecombineerd met het inslaan van de ruiten van de auto. De bestuurder wist weg te rijden.



Onderzoek en aanhoudingen

De recherche startte een onderzoek naar beide incidenten. Onderdeel van zo’n onderzoek is altijd het bekijken van mogelijke camerabeelden. Bij zowel het huis als het tankstation bleken camera’s te zijn. Op de beelden stonden de drie verdachten. Aangezien het bekenden van de politie waren, werden zij herkend. Donderdag 18 januari hield de recherche de drie aan in hun woning. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Muiden en twee 18-jarige jongens uit Weesp.



Bijkomende aanhoudingen

Bij doorzoeking in de woning van één van de verdachten uit Weesp, werd bij een aanwezige 17-jarige jongen een hoeveelheid patronen gevonden. Hij werd hiervoor aangehouden, de munitie werd in beslag genomen. Na verhoor kon hij naar huis met proces-verbaal. In de woning van de 17-jarrige Muider bleek een man aanwezig die nog 35 dagen gevangenisstraf had open staan voor het niet betalen van boetes. Ook hij, 21 jaar uit Amsterdam, werd aangehouden.



Sieraden gevonden

In de woning van één van de verdachten vonden de rechercheurs een hoeveelheid sieraden. Vermoedelijk zijn die afkomstig van de inbraak in de woning in Naarden. De drie verdachten zitten vast voor nader onderzoek.