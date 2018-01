Vermiste Michael Klijn terecht

De 34-jarige Michael was sinds 18 december 2017 vermist. De politie startte een onderzoek toen de familie aangifte van de vermissing deed. Recent kreeg de politie een anonieme tip binnen dat zijn verdwijning gezocht moest worden in het criminele milieu. Na deze informatie werd er een oproep gedaan aan het publiek om uit te kijken naar de vermiste Michael. Hij is uiteindelijk donderdagavond 18 januari aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de omstandigheden rond zijn vermissing. Zijn familie is in kennis gesteld.