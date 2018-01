Omstreeks 19.30 uur reed de verdachte in een auto over de Kanaalkade in Alkmaar. In verband met een alcoholcontrole werd zijn auto aan de kant gezet. Tijdens de controle rook de politie een lichte hennepgeur.

Bij een nadere controle vond de politie een zakje met hennep en hennep-attributen. Ook vond de politie een zakje met 21 gram cocaïne.

De verdachte werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De drugs en de auto werden in beslag genomen.

2018012058