De politie was bij de woning naar aanleiding van eerdere meldingen dat mogelijk in het pand hennep zou worden verbouwd. In de woning stond een hennepkwekerij met in totaal ongeveer honderdvijftig (150) planten. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen, filters e.d.) in beslag. Bij controle bleek er ook sprake te zijn van diefstal van stroom.

Aangezien er geen personen in het pand aanwezig waren, wordt de bewoner uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring.

2017226691