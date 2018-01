Politie zoekt getuigen van brandstichting

Omstreeks 03.00 uur kreeg de politie melding van brand in een woning. Ter plaatse bleek de voordeur van een woning in brand te staan. Met een brandblusser kon de politie de brand eenvoudig blussen.

De bewoonster van het pand was wakker geworden van een klap. Zij had een oranje gloed gezien bij de voordeur. Hierop was zij met huisgenoten de woning via de achterzijde uitgelopen.

De politie gaat uit van brandstichting. Een (forensisch) onderzoek wordt ingesteld.

Eventuele getuigen of personen die informatie over deze brandstichting hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000.

2018012223