Dashcambeelden gevraagd Maarsenhof

Die donderdagavond vond rond 19.00 uur op het Maarsenhof een schietincident plaats. Hierbij raakte een man zwaar gewond en is opgenomen in het ziekenhuis. De schutter is in onbekende richting gevlucht.

De recherche is een onderzoek gestart en vraagt aan het publiek of ze na willen gaan of zij die avond beelden hebben gemaakt met een dashcam of eventueel andere informatie met de politie willen delen.