Explosief aangetroffen in de Korte Leidsedwarsstraat

Kort voor vijf uur is er een explosief in de Korte Leidsedwarsstraat aangetroffen. Ter plaatse stelt Team Explosieven Veiligheid (TEV) een onderzoek in. In verband met dit onderzoek komt de Explosieven Opruimings Dienst Defensie ter plaatse voor nader onderzoek. De medewerkers van deze dienst stellen vast dat het daadwerkelijk om een explosief gaat en maken het onschadelijk. De recherche stelt in samenwerking met Forensische Opsporing (FO) een onderzoek in naar de herkomst van het explosief en degene die het daar heeft neergelegd.

