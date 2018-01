Getuigenoproep ernstige mishandeling Westerpark

Een 48-jarige man loopt zaterdagochtend tussen 02.00 en 03.00 uur in het Westerpark ter hoogte van het speeltuintje. Hij is via de ingang Spaarndammerstraat het park ingegaan. Plotseling komen twee mannen met zwarte kleding op hem afgelopen. Beiden dragen een motorhelm. De mannen spreken hem aan en schelden hem uit. Hij is meerdere keren hard in zijn gezicht geslagen en heeft daarbij verwondingen opgelopen. Een man en vrouw die daar op een bankje zitten, roepen dat ze moeten stoppen. De daders rennen daarop weg en verlaten via de Zaanstraat het park. Daar rijden ze weg op een scooter.