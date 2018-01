Vrouw beroofd van tassen, politie zoekt getuigen

De vrouw liep vanaf de Hoogkamerlaan het tunneltje in, in de richting van het station. Ter hoogte van de zonnestudio zag ze drie jongens haar tegemoet lopen. Toen de jongens haar genaderd waren trokken ze met kracht aan haar handtas en een plastictas waarna ze wegrenden naar de Hoogkamerlaan. De Zoetermeerse schreeuwde na de beroving en zag dat een omstander achter de jongens aan ging. De omstander verloor de jongens uit het zicht op het Wethouder Hillenaarsplantsoen.



De recherche doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844. De signalementen zijn:

licht getint

normaal tot slank postuur

1.70 – 1.80 m

20 – 25 jaar

donkere kleding

1 droeg een lichtkleurige pet

1 jas had een lichtkleurig bontkraag