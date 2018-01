Domino’s Pizza overvallen

Veel politiemensen hebben in de omgeving van Domino’s Pizza gezocht naar de overvaller, maar hij is niet aangetroffen. Herkent u het opgegeven signalement? (Of wellicht de opvallende gele sjaal die de overvaller droeg?) Of bent u getuige geweest van de overval en hebt u nog geen contact met de politie gehad? Neem dan contact op via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 6007). Vermeld bij uw contact graag het zaaknummer: 2018-015722. Via de website www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000 kunt u ook anoniem uw informatie delen.