Doorgereden automobiliste meldt zich

Bij die aanrijding was ook een 9-jarig jongetje op een fiets betrokken. Hij kwam in aanraking met de auto. De bestuurster reed aanvankelijk door en het jongetje is door getuigen naar huis gebracht.

De vrouw is vandaag gehoord door de politie. Zij heeft een verklaring afgelegd. Samen met het Openbaar Ministerie gaat de politie nu bekijken of er verder juridische gevolgen voor de automobiliste zijn, en zo ja, welke verdere stappen er ondernomen gaan worden. Beide betrokkenen zijn met elkaar in contact gebracht zodat de kwestie ook verzekeringstechnisch opgelost kan gaan worden.