Hardleerse man blijft rondrijden zonder rijbewijs

Op woensdag 17 januari werd de man opgepakt voor tanken zonder te betalen. Dat zou gebeurd zijn bij een tankstation in Chaam. Bovendien bleek de man rond te rijden zonder geldig rijbewijs. De man werd donderdag weer in vrijheid gesteld. Later die dag kwamen agenten de verdachte opnieuw tegen. Hij reed weer rond in zijn auto, dit keer in Oosterhout. Hij is aan de kant gezet en zijn auto is, na overleg met de officier van justitie, in beslag genomen.