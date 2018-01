In bezit van verboden wapens

Agenten controleerden de auto waarin hij zat op de Scheldelaan in Bergen op Zoom. Uit de auto kwam een wietlucht, dus de agenten vroegen om uitlevering van alle drugs en ook vroegen ze toestemming om in de auto van de 27-jarige man te mogen kijken. De inwoner van Bergen op Zoom vond dit geen probleem. Toen de agenten het portier openden zagen zij direct een busje pepperspray liggen. Hierna werd ook een mes aangetroffen. Beide voorwerpen zijn in beslag genomen. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecel. Hij heeft een verklaring afgelegd en is hierna in vrijheid gesteld.