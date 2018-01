Onderzoek wijst uit: doorgereden auto is Audi A4

Tot op heden is daar nog geen bruikbare informatie uit voortgekomen. We zoeken de bestuurder van de personenauto nog steeds. Het 91-jarige slachtoffer is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, maar hij heeft nog altijd veel last van zijn verwondingen.

Uit onderzoek door de agenten is naar voren gekomen dat het voertuig dat is doorgereden een Audi A4 betreft. Hebt u meer informatie over de auto of de bestuurder van de auto, dan horen we dat graag van u! U kunt contact opnemen via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 6007). Maar via de website www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000 kunt u uw informatie ook anoniem delen zonder tussenkomst van de politie. Wanneer u informatie hebt, geef dan svp het zaaknummer door: 2018-009869.