Winkeldieven slaan toe met geprepareerde tassen

Rond 17.40 uur werden er op de Heuvelring twee verdachten ingerekend. Het duo had een geprepareerde tas en verschillende gestolen kledingstukken bij zich. De 25-jarige man uit Budel en zijn 22-jarige kompaan zijn afgevoerd naar het politiebureau.

Rond 19.05 uur kreeg de politie een seintje van een medewerker van cameratoezicht. Wederom zouden er in het centrum van Tilburg twee mannen rondlopen met een geprepareerde tas. Ze werden op de Heuvelring staande gehouden door agenten. Ze hadden inderdaad een geprepareerde tas bij zich. Ook dit duo had vermoedelijk gestolen kledingstukken bij zich. De 27-jarige Oisterwijker en zijn 21-jarige handlanger zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Of het viertal samenwerkte wordt onderzocht.