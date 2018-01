Woningbrand Geersdijk mogelijk brandstichting

Daarom hebben de agenten die met de zaak bezig zijn de volgende vragen: Wie heeft er informatie over het ontstaan van de brand? Wie heeft verdachte situaties waargenomen voor de brand? (Hebt u bijvoorbeeld auto’s of personen in de buurt gezien die niet in de buurt thuishoren?) Wie is er getuige geweest van het ontstaan van de brand? Wanneer u informatie hebt die ook maar iets te maken kan hebben met de brand in de woning aan de Barkey Wolfstraat, dan wordt u verzocht om die te melden bij de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 6007). Maar als u zonder tussenkomst van de politie uw informatie anoniem wilt melden dan is dat ook mogelijke. Doe dat dan via de webstie van www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800-7000. Vermeld bij contact graag zaaknummer 2018-015831.