Getuige gezocht in onderzoek dodelijke aanrijding

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar voor ons belangrijke getuigen. Wij hebben via camerabeelden helder gekregen dat die bewuste avond over de Wal drie auto’s reden kort voor het moment van de aanrijding. Twee donkerkleurige auto’s en daar achteraan een witte Fiat 500. Eén van de twee donkerkleurige auto’s is het voertuig dat betrokken was bij de aanrijding. Met de bestuurder van de andere donkerkleurige auto willen we graag in contact komen. In het bijzonder zijn we op zoek naar de bestuurder van de witte Fiat 500. Deze zou na de aanrijding gestopt zijn en met de 41-jarige Eindhovenaar gesproken hebben. Wij willen heel graag met de bestuurder van de witte Fiat spreken en uiteraard ook met de andere automobilist in de donkerkleurige wagen. Herken je jezelf in deze oproep of weet je wie deze bestuurders zijn? Laat het ons weten. Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijf je liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.