bedreiging met vuurwapen

Maandag 1 januari ontstond een conflict tussen twee mannen op een parkeerplaats aan de Watercipresstraat. Hierbij zou één van de twee een vuurwapen hebben getrokken. Deze man liep vervolgens weg. Hij was in het gezelschap van twee vrouwen en een man uit Duitsland. De politie is direct een zoekactie gestart en heeft het viertal kort daarna aangehouden. Het vuurwapen is later die middag aangetroffen op aanwijzing van hoofdverdachte, 35 jaar uit Almere. Het slachtoffer, een 30-jarige man uit Almere heeft aangifte gedaan van bedreiging.