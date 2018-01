onderzoek vuurwerkongeval afgesloten

Uit getuigenverklaringen blijkt dat het slachtoffer zaterdag 30 december rond 15.30 uur vanuit zijn woning naar buiten is gelopen om illegaal vuurwerk (een mortier) aan te steken. Op het moment van ontsteken is het vuurwerk vrijwel onmiddellijk ontploft. De explosie die hierbij ontstond, is de man fataal geworden. Aangezien er geen andere personen bij dit incident betrokkenen waren, is het politieonderzoek hiermee afgesloten.