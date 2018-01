Agent mishandeld tijdens jaarwisseling, politie zoekt getuigen

De politie is opzoek naar getuigen die rond 04.00 uur in de omgeving van de Lange Mare iets hebben gezien wat te maken heeft met de vechtpartij of de mishandeling van de agent. Heeft u meer informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.