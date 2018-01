Project Vuurwerkoverlast Melden via Facebook succesvol verlopen

Alle basisteams in de eenheid waren de laatste drie dagen van het jaar beschikbaar om meldingen via Facebook te ontvangen. Enkele keren leidde een melding ook tot een aanhouding, zoals de arrestatie van een 29-jarige Hagenaar. Nadat een agent een onderzoek instelde op de genoemde overlastlocatie, stuitte hij later in de buurt op een vondst van 41 kilo illegaal vuurwerk in een kelderbox.

Volgens een van de initiatiefnemers Ramesh Bipat van politie-eenheid Den Haag waren de reacties op het Facebook meldproject over het algemeen positief. ‘Uit de berichten blijkt dat wijkbewoners het prettig vinden om vuurwerkoverlast via Facebook te melden, omdat het zo laagdrempelig is. Daarnaast hebben we veel informatie verzameld en konden daardoor gerichter surveilleren. We gaan nu evalueren om te kijken wat voor lessen we hieruit kunnen trekken voor de toekomst.’