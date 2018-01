Doodgeschoten man Socratesstraat was 29-jarige Belg

De man verbleef sinds enkele maanden in een woning op de Socratesstraat. Daar werd hij vrijdagavond, rond 22.30 uur, op straat beschoten. Getuigen hoorden meerdere schoten en alarmeerden de politie. Die vonden de Belg zwaargewond op straat. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen overleed.



De politie is op zoek naar informatie over de man, zijn contacten, manier van leven en bezigheden. Bovendien is de politie nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden.



Getuigen gezocht

Het team wil in het bijzonder weten of er mensen zijn die op de avond van vrijdag 29 december iets verdachts hebben gezien of gehoord. Maar ook als u al eerder verdachte personen of situaties zijn opgevallen in de straat kan dit waardevolle informatie zijn voor het onderzoek. Ook zijn wij op zoek naar camerabeelden die het incident, het slachtoffer, de dader(s) of een eventueel wegrijdende auto hebben vastgelegd. Alle informatie is welkom.



Contact

Mocht u informatie of camerabeelden hebben, dan willen wij u vragen contact op te nemen met ons. Dit kan door te bellen met 0900-8844 en te vragen naar TGO Team 2, te mailen naar tgo.rotterdam.team2@politie.nl of kunt u uw tip achterlaten op www.politie.nl. Beelden kunt u achterlaten via www.politie.nl/upload.



Blijft u liever anoniem, bel dan met M. op 0800-700 of laat uw tip achter op www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen op 079-3458 999