Update.Gewonde door schot in woning Capelle

Capelle aan den IJssel - In de vroege morgen van nieuwjaarsdag raakte een man lichtgewond na een schot in Capelle een den IJssel. Na onderzoek en verhoren is gebleken dat het hele incident bij één woning in de Constantijn Huygensstraat heeft plaatsgevonden en niet in twee verschillende woningen. In de woning die het betrof waren een 46-jarige man en een 38-jarige vrouw aanwezig. Ook verbleven er vier minderjarige kinderen.